Сегодня ураган достиг Доминиканской Республики.

Ураган Фиона обрушился на Пуэрто-Рико, а затем пронесся по Доминиканской Республике, где более миллиона человек остались без воды, а десятки домов - разрушены.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, по меньшей мере три человека погибли из-за суровой погоды. По словам метеорологов, скорость места достигала 145 км/ч. Ураган оставил территорию Пуэрто-Рико без электричества и причинил разрушения, невиданные на острове со времен урагана Мария в 2017 году.

Сильные дожди накрыли также Доминиканскую Республику. Ожидается, что опасное для жизни наводнение продолжится и во вторник.

Тем временем Фиона усиливается. По данным метеорологов, ураган перерос в шторм 3-й категории, когда ветры стали достигать 185 км/ч, а порывы - 209 км/ч.

Сообщается, что самые мощные этапы шторма могут быть еще впереди, поскольку ожидается, что Фиона перерастет в категорию 4.

Напомним, на южную часть Японии обрушился один из самых мощных в истории тайфунов, который принес с собой ураганный ветер и такое количество дождя, какое во многих местах Европы не выпадает и за год. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

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