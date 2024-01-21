Опасность будет существовать даже на улицах.

На Киевскую область несется "коллапс" ветров и гололедицы: на 22 января синоптики объявляют I уровень опасности.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра касательно погоды на завтра. Синоптики говорят о сильной гололедице на дорогах с переменной облачностью, однако без осадков.

"I уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - акцентируют там.

Также предупреждают о сильных порывах ветра, скоростью 15-18 м/с. В целом роза ветров будет южной на уровне 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит 4-9° мороза, днем будет наблюдаться 1-6° мороза. В столице будет теплее: ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

На Землю надвигается мощная магнитная буря

Прогнозы работников солнечных лабораторий относительно появления магнитной бури неутешительны: первые колебания магнитного поля Земли прогнозируют на вторую половины января. Поэтому в этот период некоторые люди могут почувствовать слабость и даже головную боль.

Погодный сайт Meteoagent утверждает, что геомагнитная буря накрыла Землю уже сегодня, 21 января. Продолжаться негативное воздействие будет до 23 января. Как уберечься от последствий - читай в материале.

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