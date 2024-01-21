В конце января Землю накроет магнитная буря мощностью 5 баллов, которая продлится несколько дней.

Во второй половине января работники солнечных лабораторий прогнозируют возникновение магнитных бурь. Из-за высокой активности Солнца у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. Мы расскажем, когда ожидаются магнитные бури в январе 2024 года, и как уберечься от их негативного воздействия.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля на Земле, которые происходят из-за солнечных вспышек. Повышенная солнечная активность может нарушить работу спутников и систем связи, а также негативно влияет на метеочувствительных людей. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в январе 2024

О том, когда будет магнитная буря, сообщает погодный сайт Meteoagent. Геомагнитная буря накроет Землю с 21 по 23 января. Солнечная активность в воскресенье 21 января достигнет силы 4 балла, что считается средней мощностью. В следующие два дня 22 и 23 января ожидается сильная магнитная буря - её мощность достигнет 5 баллов.

Видео дня

Это последняя магнитная буря в январе. В следующий раз повышение солнечной активности ожидается лишь 14 февраля.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье учеными не до конца изучено. Некоторые исследования показывают, что солнечная активность влияет только на пилотов и космонавтов. В других экспериментах негативные последствия бури ощущали все метеозависимые люди.

Симптомы магнитной бури у людей очень различаются в зависимости от наличия хронических заболеваний и мощности бури. Вот какие симптомы у человека при магнитных бурях встречают чаще всего:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

повышенное давление;

боль в мышцах и суставах;

повышенная температура;

обострение хронических заболеваний;

бессонница;

общая слабость.

Большинство людей переносят магнитные бури без серьезных последствий для здоровья. Однако если вы в опасные даты чувствуете серьезное недомогание, то стоит взять больничный.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитная буря принесла минимальный вред, в опасные даты придерживайтесь правил здорового образа жизни:

Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Постарайтесь меньше курить.

Уменьшите употребление жирной, острой, жареной еды, фастфуда и газированных напитков.

Ешьте больше зелени, овощей, рыбы и морепродуктов. По возможности сделайте рацион более разнообразным.

Пейте не меньше 2 литров жидкости в день, в том числе в виде чая и компота.

Постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах и скандалах.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Увеличьте физическую активность и больше двигайтесь, или хотя бы больше ходите пешком.

Ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном не смотрите в телевизор и телефон.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу, но не занимайтесь самолечением. За признаки магнитной бури могут быть приняты симптомы других заболеваний.

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