В конце недели осадков в столице уже не будет, но похолодает.

В ближайшие несколько суток по Киевщине будет преобладать пасмурная погода, порой с осадками в виде небольшого мокрого снега и дождя. Но в середине недели циклон усилит осадки в столице, а впоследствии вернутся морозы. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в столице и в дневные, и в ночные часы будет держаться около 0°

"В четверг, во время прохождения циклона, ожидаем более интенсивные (умеренные) осадки - мокрый снег и дождь, а также незначительное повышение температуры", - прогнозируют синоптики.

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По их данным, в конце недели осадки прекратятся, а воздушные потоки с северо-запада снова принесут в Киев и область морозный воздух.

Смена погоды в Украине - когда вернутся морозы

В Украину пришла оттепель. Синоптики говорят, что такая погода будет держаться еще какое-то время, но уже известна дата нового похолодания.

В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток ожидаются дожди в виде небольшого и умеренного мокрого снега и дождя. В четверг, 14 декабря, через территорию нашей страны пройдет антициклон. Он принесет больше осадков, но они уже будут преимущественно в виде дождя. После этого осадки в Украине будут прекращаться, однако температура начнет снижаться - ожидается возвращение морозной погоды.

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