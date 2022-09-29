Скорость ветра местами превышала 240 км/ч.

Ураган Иэн обрушился на побережье Мексиканского залива Флориды с катастрофической силой, вызвав мощные ветры, проливные дожди и гигантские волны океанского прибоя.

По данным Reuters, ураган Иэн стал одним из самых сильных штормов в США за последние годы.

Обрушившись на берег с устойчивым ветром до 241 км/ч, Иэн быстро превратил идиллический участок песчаных пляжей и прибрежных городов в зону бедствия, затопленную морской водой.

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Прогнозируется, что в некоторых частях центральной Флориды выпадет до 76 сантиметров дождя. Почти 2 миллиона домов и предприятий по всему штату остались без электричества.

Пограничные власти США заявили, что 20 кубинских мигрантов пропали без вести после того, как их лодка, не выдержав стихии, затонула у побережья Флориды.

"Это шторм, о котором мы будем говорить долгие годы, историческое событие", - прокомменритовал директор Национальной метеорологической службы США.

Ураган Иэн: что о нем известно

Как сообщал Погода УНИАН, днями ранее ураган Иэн оставил без электричества 11 миллионов человек на Кубе. Десятки тысяч человек были эвакуированы или бежали. Ураган вызвал наводнение и повредил дома. Как сообщается, скорость ветра превышала 200 км/ч.

По мере приближения к Флориде ураган усилился. Сообщалось, что Иэн вызвал опасные для жизни штормовые нагоны - волны, гонимые вдоль побережья высотой до 3,7 метра.

Затем медленно движущийся шторм продвинулся вглубь суши и после шести часов ослабел до категории 2 с максимальной скоростью ветра 170 км/ч.

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