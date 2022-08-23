Во многих областях 24 августа ожидается сильный ветер.

На День Независимости, 24 августа, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются сильные порывы ветра.

"24 августа в восточных и юго-восточных областях днем порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украину в ближайшее время начнет поступать сухой и жаркий воздух из Центральной Азии, поэтому среднесуточная температура в течение следующего будет выше нормы на 3-5 градусов, осадков не ожидается. Исключением станут западные регионы.

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