В ближайшие выходные в Украине потеплеет, однако дожди продолжатся.

В ближайшие выходные в Украине ожидается потепление, но кое-где будут идти дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха в течение дня составит +25...+30 градусов, а в субботу, 25 июня, местами на севере и в центре +22...+25 градусов.

В субботу, по словам синоптика, дожди с грозами наиболее вероятны в восточных, центральных и местами в северных областях. Южная часть будет в дождях ближайшей ночью, а завтра днем лишь в Крыму задержится влажный воздух.

"Дожди 26 июня разбегутся веерообразно, могут лить в любом месте, в любое время. То есть, атмосфера в воскресенье ожидается неустойчивой, но чтобы какие-то длительные ливни - то вряд ли", - рассказала синоптик.

По ее словам, ветер будет умеренный, но при грозах порывистый, до сильного.

Напомним, сегодня во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, синоптики предупреждают о грозах, шквалах ветра и граде.

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