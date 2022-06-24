Сегодня во многих областях ожидаются грозы, град и шквалы.

Сегодня, 24 июня, во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, синоптики предупреждают о грозах, шквалах ветра и граде.

"Днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы, в отдельных районах восточных и юго-восточных областей град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

Как отмечается, в указанных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 24 июня ночью будет +14°, днем +25°, практически безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +12°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +15°...+19°, дождь.

В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°, сильный дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+21°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +19°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность, ливен.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +10°...+20°, гроза.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

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