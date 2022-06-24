25 и 26 июня в Украине ожидается комфортная температура. Будет и не холодно, и не жарко.

В ближайшие выходные в Украине ожидается комфортная температура. Будет и не холодно, и не жарко. В большинстве областей ожидается +23°...+26°, лишь местами столбики термометров будут подниматься до +27°...+29°. Дождей станет меньше и они ослабнут. В субботу покапает местами на северо-востоке и в центральных областях, а в воскресенье дожди ожидаются на юге и в отдельных западных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем - до +27°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +27°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +14°...+23°. В воскресенье температура будет +14°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность, +18°...+25°, сильный дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +24°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+26°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье температура составит +17°...+27°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, гроза, +12°...+21°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +13°...+21°, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +25°, пасмурно, небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +17°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем до +21°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +21°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +27°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь. Температура составит +13°...+27°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +26°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, температура +13°...+27°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +28°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +11°...+29°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +17°...+27°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +27°. В воскресенье - пасмурно, ливень, температура +16°...+25°.

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