В пострадавшем районе затоплены улицы и заблокированы дороги.

В Италии произошло мощное наводнение. От последствий непогоды страдает северный регион страны - Лигурия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в пострадавшем районе затоплены улицы и заблокированы дороги, произошли оползни.

Сообщается, что из-за стихии в регионе не работали школы.

Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее власти Лигурии из-за сильных дождей временно остановили местные выборы. Ливни привели к наводнениям и оползням, в результате чего перекрыли автомагистраль Савона-Турин. В Лигурии в это время как раз проходили местные выборы, поэтому власти закрыли некоторые избирательные участки.

Как ранее сообщал Погода УНИАН, тропический циклон "Шахин" накрыл Оман и Иран. Жертвами стихии уже стали 13 человек. Циклон налетел на Оман с проливными дождями и скоростью ветра до 150 км/ч. Из-за этого вдоль северного побережья страны произошло масштабное наводнение.

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Автор: Екатерина Лиманская