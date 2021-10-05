Скорость ветра циклона достигает 150 км/ч.

Тропический циклон "Шахин" обрушился на Оман и Иран. Жертвами стихии уже стали 13 человек.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, циклон обрушился на Оман с проливными дождями и скоростью ветра до 150 км/ч. Из-за этого вдоль северного побережья страны произошло масштабное наводнение.

Власти Омана сообщили о гибели семи человек в провинции Северная аль-Батина в понедельник. Еще четыре человека утонули или погибли в результате оползней.

В Иране государственные СМИ сообщили, что были обнаружены тела двух рыбаков. Еще трое рыбаков пропали без вести.

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Как сообщается, циклон повредил инфраструктуру Омана, включая электросети и дороги.

Отмечается, что штормы такой силы редко бывают на северном побережье Омана.

Власти заявили, что 369 мм дождя выпало на Эль-Хабура, к северо-западу от столицы Омана Маската, в то время как в самом Маскате выпало более 200 мм осадков.

Сильные ветры "Шахина" также вызвали волны до 10 метров вдоль побережья.

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Напомним, ранее сообщалось о гибели девяти человек, среди которых ребенок.

Как сообщал Погода УНИАН, местных жителей призвали покинуть прибрежные районы, а власти задержали рейсы в столицу Омана Маскат и из нее.

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Автор: Екатерина Лиманская