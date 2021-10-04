Из-за сильных ливней затоплены улицы, а из-за оползней перекрыты дороги.

Власти итальянского региона Лигурия временно остановили местные выборы. Причиной тому стали сильные дожди.

Об этом сообщает La Repubblica.

Ливни привели к наводнениям и оползням, в результате чего перекрыли автомагистраль Савона-Турин. В Лигурии в это время как раз проходили местные выборы, поэтому власти закрыли некоторые избирательные участки. Предположительно, подсчет бюллетеней в столице провинции Генуи продолжат уже завтра.

От наводнений пострадала Понтинвра, а еще несколько городов Италии пострадали из-за оползней. Кроме того, из-за непогоды пришлось закрыть учебные заведения в регионе. По информации метеорологов, непогода будет бушевать в регионе как минимум до 5 октября.

Как ранее сообщал УНИАН, в Таиланде тропический шторм Dianmu вызвал масштабные наводнения. Уже известно о семи погибших. Пострадало практически полстраны.

Местные власти объявили, что пострадали 197795 домашних хозяйств в 30 провинциях, в основном на севере, северо-востоке и в центре страны. Во многих местах скопилось по грудь воды. Люди спасают свои пожитки на лодках.

Автор: Анастасия Горбачева