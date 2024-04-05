Британский фотограф успел сфотографировать это редкое явление.

В США молния во время грозы попала прямо в статую Свободы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, накануне в Нью-Йорке, где расположен всемирно известный монумент, пронеслась буря. Во время грозы одна из молний попала в факел статуи, которая возвышается аж на 93 метра.

Сообщается, что чрезвычайно редкое явление успел заснять британский фотограф и оператор Дэн Мартленд.

Опасные молнии - последние новости

В 2022 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала в США самую длинную мол нию за всю историю наблюдений. Метеорологическое явление произошло 29 апреля 2020 года, но понадобилось время, чтобы все проверить.

Известно, что удар рекордной молнии был горизонтальным и никому не угрожал. Длина зафиксированной одиночной вспышки составляла 768 ± 8 км.

Также несколько лет назад в США молния уничтожила 150-летнюю баптистскую церковь. Инцидент произошел в штате Массачусетс. Там в результате прямого попадания молнии прямо в 50-метровый шпиль деревянного здания загорелся храм. Спасти историческое здание не удалось, а тот самый шпиль упал прямо на глазах у шокированных жителей.

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