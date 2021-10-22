До нового года ожидается мокрый снег и дожди.

Температура воздуха в ноябре и декабре 2021 года будет колебаться в пределах нормы или немного выше, из-за чего снежный покров в декабре не образуется.

Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"Температура будет относительно высокой до Нового года, из осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться. Поэтому на новогодние праздники снега ожидать не стоит", – рассказала Мартазинова.

Средняя температура в ноябре будет составлять 2-2,5 градуса в центре, до 4 градусов - на юге, и до 5-6 градусов на западе страны. В северных и восточных областях она составит от 0,5 до 2 градусов.

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В декабре температура опустится до -2 и -3 градусов в зависимости от области.

Более холодным, но все же теплее, чем по средним многолетним значениям, будет январь.

"В первые дни января ожидается небольшое похолодание, при этом температурный фон во всех областях будет выше средних многолетних значений – от -3 до -5 градусов", – сказала Мартазинова. Также январь будет со снегом.

Напомним, по прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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Автор: Анна Нагорная