На испанских дорогах образовались пробки.

По меньшей мере десять регионов Испании столкнулись с мощными снегопадами. Сильнее всего из-за большого количества осадков пострадала провинция Жирона, что на северо-востоке Каталонии.

Читайте такжеАвстралию накрыло масштабное наводнение, есть погибшие (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что метели добавили хлопот водителям. Так, в результате непогоды, десятки транспортных средств оказались заблокированными под сугробами снега. Кроме того, на дорогах образовались масштабные пробки.

Зато, как сообщают в сюжете, снег создал ажиотаж на горнолыжных курортах - все массово ринулись в Пиренеи кататься на лыжах. Больше снегу радуются дети - они с удовольствием играют в снежки и лепят снеговиков.

Напомним, ранее власти восьми регионов Испании усилили карантинные ограничения в надежде "спасти Рождество". Цифровые COVID-сертификаты стали обязательными.

Отмечается, что такое ужесточение карантинных правил необходимо из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, что в свою очередь привело к усилению давления на больницы.

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Автор: Екатерина Малюга