В стране за последние две недели резко возросло число новых случае COVID-19.

Власти восьми регионов Испании ужесточают карантинные ограничения в надежде "спасти Рождество". Цифровые COVID-сертификаты стали обязательными.

Об этом сообщает Euractiv.

COVID-19 Pass можно скачать через приложение. Он свидетельствует о том, что владелец прошел полный курс вакцинации, переболел или получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Документ теперь будет обязателен для посещения больниц, домов престарелых, баров, ресторанов и заведений, рассчитанных примерно на 50 посетителей и больше.

Отмечается, что такое ужесточение карантинных правил необходимо из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, что в свою очередь привело к усилению давления на больницы.

Читайте такжеКипр ужесточает условия въезда из-за "Омикрона": как это затронет украинских туристовЗа последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 составил 217 случаев на 100 тысяч жителей, а это на 8,6 пункта больше, чем на прошлой неделе.

На данный момент COVID-сертификат обязателен в Галисии, Наварре, Арагоне, Каталонии, Валенсии, на Балеарских островах, Канарских островах и в Мурсии.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" - что известно

Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее штамма"Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был выявлен.

Власти Румынии ввели дополнительные карантинные меры из-за штамма "Омикрон". Новые ограничения коснуться всех, кто въезжает в страну.

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Автор: Анастасия Горбачева