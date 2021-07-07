Строгие коронавирусные меры вводят из-за стремительного роста количества больных COVID-19.

В Греции и испанской Каталонии возвращаются к карантинным ограничениям из-за стремительного роста количества инфицированных коронавирусом.

Власти Греции заявили об усилении коронавирусных ограничений в стране. С 8 июля в барах в стране будут действовать строгие карантинные меры. По данным греческих чиновников, причиной этого стал стремительный рост числа новых случаев заражения, сообщает Deutsche Welle.

Такую тенденцию связывают прежде всего с ночной жизнью. Как говорят в Афинах, средний возраст инфицированных составляет 27 лет. 6 июля греческое Министерство здравоохранения сообщило о около 1,8 тыс. новых случаях COVID-19 за сутки. Еще на прошлой неделе ежедневно регистрировалось от 600 до 700 новых случаев заболевания.

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Еще один популярный для туристов европейский регион - Каталония - вынужден прибегнуть к усилению ограничений. По данным местных властей, эти меры так же будут затрагивать ночную жизнь. С вечера 9 июля в регионе закрываются бары. В течение недели в Каталонии зарегистрировано около 380 случаев COVID-19, тогда как чуть более недели назад их было 55.

Напоминается, что украинцам разрешается въезд на отдых в Грецию при наличии справки о вакцинации или документированных доказательств о выздоровлении, или отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов.

Власти Испании так же объявили свободный въезд для граждан третьих стран, если они привиты от коронавируса допущенными в ЕС вакцинами.

Как сообщал УНИАН, 5 июля после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Греция планирует признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

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Автор: Виктория Токарева