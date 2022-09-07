Сегодня утром в эпицентре землетрясения зафиксировали афтершок.

В Китае продолжаются поисково-спасательные работы после мощного землетрясения, которое всколыхнуло провинцыю Сычуань 5 сентября.

Тем временем число погибших в результате стихии возросло до 74, сообщает Reuters.

По последним данным, 259 человек получили ранения в результате стихийного бедствия. Еще 26 человек пропали без вести.

По данным агентства, утром 7 сентября Китайский сетевой центр землетрясений зафиксировал афтершок магнитудой 3 в эпицентре на глубине 12 километров.

Синоптики также предупреждают о возможности проливных дождей в регионе до пятницы.

Напомним, сильнейшее землетрясение в провинции с 2017 года разрушило множество зданий и нанесло серьезный ущерб энергетической и водной инфраструктуре, а также телекоммуникациям.

Магнитуда землетрясения составила 6,8. Толчки были такой силы, что ощущались за сотни километров от эпицентра.

Как сообщал УНИАН, в результате землетрясения в Китае 243 дома рухнули и 13010 повреждены. Из-за землетрясения в нескольких городах пропал свет, обрушились автомагистрали, повреждены гидроэлектростанции.

Землетрясение 5 сентября стало самым сильным в Сычуани с августа 2017 года - тогда в префектуре Аба зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0.

За последние десятилетия самое разрушительное землетрясение в Китае произошло в 2008 году. Его магнитуда составила 8,0. Оно унесло жизни почти 70000 человек.

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