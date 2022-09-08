Еще 35 человек пропали без вести.

В Китае увеличилось количество сильнейшего за 5 лет землетрясения в провинции Сычуань. На данный момент подтверждена гибель 82 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате землетрясения более 270 человек получили ранения, а 35 - до сих пор числятся пропавшими без вести.

По сообщению государственных китайских СМИ, в пострадавшем регионе поздно вечером 7 сентября произошел афтершок силой 2,9 балла.

Напомним, сильнейшее землетрясение в провинции с 2017 года разрушило множество зданий и нанесло серьезный ущерб энергетической и водной инфраструктуре, а также телекоммуникациям.

Магнитуда землетрясения составила 6,8. Толчки были такой силы, что ощущались за сотни километров от эпицентра.

Как сообщал УНИАН, в результате землетрясения в Китае 243 дома рухнули и 13010 повреждены. Из-за землетрясения в нескольких городах пропал свет, обрушились автомагистрали, повреждены гидроэлектростанции.

Землетрясение 5 сентября стало самым сильным в Сычуани с августа 2017 года - тогда в префектуре Аба зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0.

За последние десятилетия самое разрушительное землетрясение в Китае произошло в 2008 году. Его магнитуда составила 8,0. Оно унесло жизни почти 70000 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: