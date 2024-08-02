Затопило жилые дома, произошли оползни. Среди жертв - дети.

За последнюю неделю катастрофы, вызванные ливнями, унесли жизни более 250 жителей Азии. Как сообщает AP, жертвы есть в Индии, Китае, Пакистане.

Отмечается, что сейчас сезон муссонов и тайфунов в Азии, а изменение климата еще больше усилило штормы. Массированные дожди вызвали оползни и наводнения, опустошая урожай, разрушая дома и унося жизни.

Согласно отчету Китайского метеорологического управления, исторические данные показывают, что в Китае стало больше чрезвычайно жарких дней и более частых сильных дождей. По информации синоптиков, в ближайшие 30 лет эти явления усилятся.

По данным издания, правительства ряда стран запустили планы по предотвращению стихийных бедствий, чтобы уменьшить убытки. Спасатели спешат эвакуировать людей в преддверии приближающихся штормов и доставить гуманитарную помощь на вертолетах в "отрезанные районы". Китай задействовал беспилотники для экстренной связи в провинциях, испытывающих дожди. Однако порой этих мер недостаточно, что доказывают трагические последствия разыгравшейся в Азии непогоды.

В частности, в Индии - 201 погибший, около 200 пропавших без вести

"Во вторник утром проливные дожди сбросили потоки грязи и воды на чайные плантации и села в штате Керала на юге Индии, разрушив мосты и сравняв с землей дома. Надежда найти выживших угасает, поскольку поиски идут уже четвертый день. Тела были найдены в 30 километрах ниже по течению от основных оползней", - сказано в публикации.

Речь идет о том, что этот район известен своими живописными чайными и кардамоновыми плантациями, а сотни рабочих плантаций живут во временных приютах поблизости.

В Индии регулярно случаются сильные наводнения в сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь и приносит дожди, которые имеют решающее значение для урожая.

Также тайфун Гаэми пронесся по западной части Тихого океана и вызвал более 30 смертей на Филиппинах и 10 - на Тайване.

Кроме того, дождь затопил часть китайской провинции Хунань - утром в воскресенье оползень обрушился на гостевой дом в популярном месте отдыха, в результате чего погибло 15 человек. В понедельник в другом месте в Хунане найдены тела трех человек, вероятно, жертв другого оползня. А власти соседнего города Цзисин объявили в четверг, что в результате наводнения погибли 30 человек и 35 пропали без вести.

Еще одна смерть в Китае, очевидно, связана со штормом: доставщик еды, который передвигался на скутере, был сбит ветками деревьев во время сильного ветра в Шанхае.

Министерство водных ресурсов страны сообщило, что в этом году в Китае зафиксировано 25 крупных наводнений - самый большой показатель с начала ведения статистики в 1998 году.

Также в статье говорится, что в Северной Корее дожди затопили 4100 домов, 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий и много общественных зданий, дороги и железные дороги.

Государственные СМИ не предоставили информации о погибших, хотя лидер страны Ким Чен Ын намекнул, что жертвы есть. Как отмечается, военные вертолеты, военно-морские и другие правительственные суда эвакуировали жителей, которые оказались из-за непогоды в ловушке. Государственное телевидение показало кадры, на которых лидер страны и другие чиновники передвигаются на резиновых лодках, чтобы оценить масштаб ущерба. На кадрах - дома, погруженные в мутную воду до крыши.

Кроме того, в Пакистане рекордные осадки в городе Лахор затопили улицы и привели к гибели по меньшей мере трех человек.

"Смерти в начале августа стали дополнительными к 99 смертельным случаям, связанным с дождем в предыдущем месяце. В некоторых районах Лахора за несколько часов выпало 353 миллиметра осадков, что побило 44-летний рекорд. Дождь был настолько сильным, что проник в некоторые больничные палаты в столице провинции Пенджаб. Среди жертв было двое детей: один утонул на затопленной улице, а другой упал с крыши своего дома", - пишет AP.

Шторм нарушил движение скоростных поездов из Парижа во время Олимпиады

Напомним, недавно Французская железнодорожная компания сообщила, что шторм прервал все высокоскоростные поезда, соединяющие Париж с юго-востоком страны, а также со Швейцарией в обоих направлениях. Из-за этого тысячи путешественников застряли на время Олимпиады и отъездов на летние каникулы.

Говорилось, что все скоростные поезда, отправляющиеся и прибывающие на железнодорожный вокзал Гар-де-Лион во французской столице, парализовало дерево, упавшее на пути и врезавшееся в поезд в Бургундии, к юго-востоку от французской столицы. Было отключено электроэнергию на путях, и проведена операция по удалению дерева и ремонту электросистемы.

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