Власти отключили электроэнергию на путях, и началась операция по удалению дерева и ремонту электросистемы.

Французская железнодорожная компания сообщила, что шторм в среду прервал все высокоскоростные поезда, соединяющие Париж с юго-востоком страны, а также со Швейцарией в обоих направлениях.

Как пишет AP, из-за этого тысячи путешественников застряли на время Олимпиады и отъездов на летние каникулы.

SNCF заявила, что все скоростные поезда, отправляющиеся и прибывающие на железнодорожный вокзал Гар-де-Лион во французской столице, были парализованы из-за дерева, упавшего на пути и врезавшегося в поезд в Бургундии, к юго-востоку от французской столицы. Поезда обычной скорости ходят по отдельным путям и не пострадали.

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Власти отключили электроэнергию на путях, и началась операция по удалению дерева и ремонту электросистемы, сообщила SNCF, добавив, что все пассажиры на этой линии возвращаются на станцию, чтобы помочь людям найти альтернативные способы передвижения, добавила компания.

"Приоритетной задачей остается возвращение пассажиров, застрявших в поездах (на станции)", - заявила компания.

Она заявила, что поезда по высокоскоростной линии не будут ходить до вечера. Даже тогда поезда начнут отправляться "очень постепенно", а движение останется "очень нарушенным", предупредила компания.

Транспортные проблемы в Париже

Это произошло после того, как движение поездов во Франции было серьезно нарушено на прошлой неделе из-за актов саботажа перед церемонией открытия Олимпийских игр. Движение высокоскоростных поездов было полностью восстановлено в начале этой недели.

Национальное метеорологическое агентство Meteo France предупредило о риске "локально сильных" гроз, включая сильные дожди и ветер, в большинстве регионов Франции в среду. Штормовое предупреждение было установлено на нижнем уровне трехуровневой шкалы в регионе Парижа и на среднем уровне в большинстве районов центральной и юго-восточной Франции.

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