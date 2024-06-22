Синоптики предупреждают о стихийных явлениях 22 июня.

Сегодня, 22 июня, во Львове и Львовской области ожидается мощная непогода. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"22 июня утром и днем грозы", - предупреждают синоптики.

Также во второй половине дня ожидаются значительные дожди (ливневого характера). Во время грозы шквалы будут достигать 17-22 м/с, местами сильный шквал до 25-28 м/с, град.

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Из-за непогоды объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на ближайшие дни

По данным синоптиков, 22 июня прохождение активных атмосферных фронтов повлечет утром и днем кратковременные грозовые дожди, а во второй половине дня ливни и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с, местами сильный шквал 25-28 м/с. Температура днем составит +27°...+32°.

В целом, по данным синоптиков, выходные на Львовщине пройдут с кратковременными грозовыми дождями. Особенно неблагоприятной будет погода в субботу во второй половине дня и в воскресенье ночью, когда ожидаются значительные дожди ливневого характера, а также шквалистое усиление ветра, местами до 25 м/с.

С понедельника уже ожидается преимущественно погода без осадков и снижение температур до комфортных значений.

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