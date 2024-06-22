Ухудшение погоды ожидается на западе страны.

Суббота, 22 июня, по всей Украине будет очень теплой и даже жаркой. Температура в большинстве областей повысится до +27°...+32°, только на севере и северо-востоке будет более комфортная температура. В западной части страны сегодня ожидается ненастье - дожди, грозы и шквалы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Итак, на западе страны воздух сегодня прогреется до +28°...+32°. Ожидается небольшая облачность, а во второй половине дня начнутся дожди и ливни в сопровождении гроз и сильных порывов ветра.

На севере Украины сегодня сохранится сухая погода с температурой от +25° до +28°. Переменная облачность.

Видео дня

Жителей восточных областей ждет практически безоблачная погода. Столбики термометров в течение дня тут покажут +26°...+28°. Без осадков.

Сухая и жаркая погода сегодня также будет и на юге Украины. Тут в течение дня будет много солнца, а воздух разогреет до +27°...+31°.

В центральных областях 22 июня тоже будет преимущественно сухо и очень солнечно. В Полтавской области температура поднимется до комфортных +25°, а на остальной территории будет жарче, +27°...+30°.

Приметы погоды 22 июня

Если до этого дня зацвела липа, то лето будет теплым и солнечным, а медосбор щедрым.

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