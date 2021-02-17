В Ливии впервые за 15 лет выпал снег (видео)
Местные говорят, для этого региона - это настоящая вьюга.
Снег впервые за 15 лет выпал в Ливии. Замело северо-восток страны. Столбики термометров опустились ниже нуля.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Местные говорят, для этого региона - это настоящая вьюга. Ведь последний раз здесь снег был 15 лет назад.
Поэтому такой непогоде обрадовались все, а тем более дети, которые впервые в своей жизни смогли слепить снеговика и поиграть в снежки. По прогнозам метеорологов, снег продержится два дня и когда ждать следующего - неизвестно.
Сильные морозы в США
Волна арктического воздуха задела более 150000000 человек на юге США. А особенно штат Техас, где снега практически не бывает. Температура опустилась до -18° – такого здесь не помнят 30 лет.
По меньшей мере один бездомный замерз насмерть. Местные массово греются электрообогревателями, перегружая сети. Из-за этого без света оказались 4000000 американцев.
На дорогах сотни аварий. Закрыты несколько аэропортов. Морозы прогнозируют еще на неделю, поэтому в Техасе уже объявили чрезвычайное положение.
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