Зоной бедствия объявлены провинции Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров в провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержке населения", - написал Эрдоган в своем Telegram-канале.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким сограждан, погибших в зоне пожаров.

Министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли ранее сообщил, что по состоянию на утро 31 июля усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров. Тушение 10 пожаров продолжается.

В тушении лесных пожаров задействованы 45 вертолетов, 6 самолетов, тысячи пожарных машин.

Telegram-канал Mash опубликовал видео из горящей Анталии.

"Это не сцена из фильма ужасов. Это турецкая трасса, наши дни. Из-за пожаров мир вокруг превратился в раскаленную сковородку: люди на своих автомобилях пробираются сквозь горящие леса", – написал канал под роликом.

Также авторы канала сообщили, что Эрдоган не исключает искусственного происхождения лесных пожаров. Среди прочих версий рассматривается и вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике партии.

Как сообщал УНИАН, 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились лесные пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

МИД Украины призвал украинцев воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов.

Украина направила в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения лесных пожаров.

Авторы: Виктория Гордиенко, Екатерина Гирнык