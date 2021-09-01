Ученые говорят, что рост количества экстремальных явлений вызван изменением климата.

В мире из-за изменений климата за последние 50 лет значительно увеличилось количество природных катаклизмов.

Об этом со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщает ВВС.

В частности, количество стихийных бедствий, связанных с погодой, за последние 50 лет увеличилось в пять раз.

Ученые говорят, что рост количества этих экстремальных явлений вызван изменением климата и более экстремальными погодными условиями.

Согласно отчету, за 50 лет с 1970 по 2019 год произошло более 11000 таких бедствий. В результате катаклизмов погибло более двух миллионов человек, а экономический ущерб составил 3,64 триллиона долларов.

"Число экстремальных погодных, климатических и водных явлений увеличивается и станет более частым и серьезным явлением во многих частях мира в результате изменения климата. Это означает больше волн тепла, засух и лесных пожаров, подобных тем, которые мы недавно наблюдали в Европе и Северной Америке", - сказал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

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Однако количество погибших из-за большего количества штормов, наводнений и засух резко снизилось. Ученые связывают это с улучшением отчетности.

По данным ВМО, более 90% смертей, связанных с погодными катаклизмами, произошло в развивающихся странах.

Самыми крупными "убийцами" стали засухи, унесшие жизни 650000 человек; меньше всего людей погибло от экстремальных температур - почти 56000 жизней.

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Автор: Екатерина Лиманская