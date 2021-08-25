Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха, что может обусловить увеличение летнего сезона.

Эксперты говорят, что украинцы должны адаптироваться, поскольку в дальнейшем высокие температуры, долговременная жара, засухи, лесные пожары, разрушительные ливни и паводки будут только усиливаться. В частности, в Украине из-за изменения климата могут исчезнуть целые города.

Такой прогноз сделала директор Центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив, передают Факты ICTV.

По ее прогнозу, если и в дальнейшем будут уничтожаться зеленые зоны в пользу застройки, то уже через 30 лет в Украине начнут исчезать города.

"Они (города - УНИАН) станут просто непригодными для жизни, инфраструктура не будет выдерживать, а люди будут пытаться оттуда уехать, в основном из-за дефицита и качества воды. Бесконтрольное пробивания артезианских скважин – огромная проблема, и уже есть признаки перекрестного загрязнения водоносных горизонтов", – пояснила она.

Как сообщается, также может быть перемещение большого количества людей с юга на север – так называемые климатические мигранты, которые бегут от опустынивания и засух.

По ее словам, если будет продолжаться такая тенденция с погодой, южные области станут непригодными для ведения сельского хозяйства из-за отсутствия воды.

По худшему варианту, страдать Украина и от пожаров, после которых необходимо длительное восстановление.

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"Однако все сценарии прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха. К середине века средняя за год температура может вырасти где-то на 1,5 градуса, относительно 1981-2020 годов, а если говорить к концу века-то даже на более 3 градуса. А при сценариях, не предусматривающих мер по адаптации, эти изменения могут быть еще большими. Если до этого времени мы говорили, что больший рост был характерен для зимы и лета, в дальнейшем температура может существенно расти еще и осенью", – прогнозирует климатолог Вера Балабух.

Как сообщается, это может обусловить увеличение летнего сезона и жаркого периода, а также уменьшение продолжительности отопительного сезона. Количество осадков изменится несущественно, однако будет наблюдаться их неоднородность в течение года: холодный период может стать более влажным, а теплый – засушливым.

"Наибольшие изменения ожидаются во второй половине XXI века", – резюмировала Балабух.

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Автор: Екатерина Лиманская