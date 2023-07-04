Ближайшие несколько дней в Украине будут жаркими.

Ближайшие несколько дней в Украине будут очень жаркими. В частности, завтра столбики термометров местами покажут +34. об этом говорит синоптик Наталка Диденко.

"Днем температура воздуха будет достигать +26...+31 градуса, на юге и востоке будут +30...+34, лишь чуть свежее будет в западных областях, +24...+29 градусов", - спрогнозировала она.

На западе Украины, севере и в Винницкой области, по данным синоптика, завтра ожидаются дожди, грозы, а при грозах - локальные ливни и шквалы. "На остальной территории какие-то серьезные осадки - вряд ли", - говорит она.

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В Киеве 5 июля предполагается дождь с грозой. Днем будет жарко, около +30 градусов.

"Ослабление жары вместе с летними дождями - ориентировочно 7-8 июля", - обнадежила синоптик.

Жара в Украине - что говорят синоптики

На этой неделе в Украине прогнозируется очень жаркая погода. В то же время кое-где ожидаются кратковременные дожди и грозы. В связи с жарой Укргидрометцентр советует украинцам позаботиться о своей безопасности.

Ожидается, что со среды, 5 июля, температура по всей стране повысится на 3-5 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке нашего государства, а на Западе и севере ожидается чуть более комфортная температура.

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