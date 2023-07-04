Сегодня в Украине будет жарко. На западе ожидаются дожди и грозы, во время которых возможны сильные порывы ветра. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.
"Днем тучи набегут на западную часть Украины и принесут туда грозовые дожди. Осторожно - при грозах возможны шквалистое усиление ветра и ливни", - предупредила она.
На остальной территории Украины, по прогнозу синоптика, сохранится преимущественно сухая солнечная погода.
Температура воздуха 4 июля в западных областях ожидается +24...+28 градусов, на севере и в большинстве центральных областей +25...+30 градусов, на юге и востоке будет жарче всего, +27...+33 градуса.
В Киеве сегодняшний день будет солнечный, сухой, жаркий, около +30 градусов, прогнозирует Наталья Диденко.
Как долго в Украине продлится жара - прогноз синоптика
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что в ближайшую неделю температура в Украине будет стабильно повышаться. По ее данным, такая погода продлится еще довольно долго.
"В течение первой декады июля, в принципе, она (жара - УНИАН) будет держаться. Возможно, даже, в течение всей первой половины июля", - говорит синоптик.