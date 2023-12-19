В пострадавшем регионе держится морозная погода, что осложняет поисково-спасательные работы.

В результате землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай погибли 118 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 6,2 произошло незадолго до полуночи в ночь на 19 декабря. В результате погибли по меньшей мере 118 человек и сотни получили ранения.

Власти мобилизовали целый ряд экстренных мер, но спасательные работы могут оказаться сложными из-за минусовых температур.

По данным государственных СМИ Китая, двадцать человек пропали без вести в результате землетрясения.

В одной только провинции Ганьсу в результате землетрясения, по последним данным, погибли 105 человек, а из 397 раненых 16 находились в критическом состоянии.

В зону бедствия направили более 3000 спасателей. Также в поисковых работах участвуют военные и полиция.

Поскольку зона бедствия находится в высокогорном регионе, спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф.

По данным агентства, сегодня утром недалеко от места, где произошло землетрясение, температура составляла около -14°С. Из-за морозов погода стала самой большой трудностью в спасательных операциях.

Землетрясения в Китае

Землетрясения являются обычным явлением в западных провинциях Китая, таких как Ганьсу. Они расположены в тектонически активной области.

Самое смертоносное землетрясение в Китае за последние десятилетия произошло в 2008 году. Его сила составила 8,0 баллов, а его жертвами стали почти 70000 человек.

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