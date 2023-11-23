Подземные толчки зафиксировали в Черновицкой области.

В Украине сегодня утром, 23 ноября, произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что землетрясение зарегистрировано в 06:39 в Новоселицкой территориальной громаде Черновицкой области, магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера) на глубине 2 километров.

По расчетам он не несет угрозы для населения, по классификации землетрясений относится к неощутимым.

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"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении.

Землетрясения в Черновицкой области - что известно

Последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 6 сентября 2023 года магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера).

Его эпицентр находился в районе Каменецкой ТГ Черновицкого района, на глубине 5 километров.

Предыдущее землетрясение на территории области зафиксировали 24 августа с магнитудой 1,6. Оно произошло в районе села Балковцы. Подземные толчки были на глубине 7 километров.

Эти землетрясения не ощущались людьми.

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