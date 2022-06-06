Во вторник, 7 июня, в Киеве установится комфортная температура, будет облачно, но с прояснениями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров в столице покажут +16°, а днем воздух прогреется до +24°...+26°. Без осадков.
Ветер будет преимущественно восточный со скоростью до 2,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 7 июня
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Тернополе 7 июня ночью будет +13°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Виннице завтра будет +13°...+25°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник будет ночью +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+24°.
В Одессе 7 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.
В Херсоне во вторник ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.