7 июня воздух в Украине прогреется до +23°...+28°.

Во вторник, 7 июня, в Украине ожидается идеальная летняя погода. Воздух прогреется до +23°...+28°, будет не холодно и не жарко. Существенных осадков не ожидается. По всей стране будет наблюдаться небольшая облачность, местами - облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 7 июня ночью будет +13°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +13°...+25°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+24°.

В Одессе 7 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.

Народные приметы на 7 июня

7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.

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