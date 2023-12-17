С самого утра погода в столице уже плюсовая.

Сегодня Киев и область окутает "континентальная" зима: без значительных осадков и с плюсовой температурой.

Об этом свидетельствует новый прогноз погоды на 17 декабря, который опубликовал Украинский гидрометцентр. Обещают разве что незначительный мокрый снег и дождь в области.

"Температура по области 0-5° тепла. В Киеве 2-4° тепла", - говорится в прогнозе.

По состоянию на утро 8:10 столицу уже окутало "зимнее тепло". Столбики термометра показали +2°. Наблюдается относительная влажность на уровне 93%. Атмосферное давление составляет 754 мм. рт.ст.

Порывы ветра на Киевщине сегодня будут достигать 7-12 м/с. Роза ветров юго-западная, западная.

На дорогах следует быть осторожными, видимость будет составлять всего 1-2 км. Также возможна гололедица.

В декабре возможны 20-градусные морозы

Ранее украинцев предостерегали, что первый месяц зимы сразу погрузит население в холод и мороз на уровне -20°. Об этом заявлял метеоролог Игорь Кибальчич, связывая сильное похолодание с развитием мощного Сибирского антициклона. По его словам, сильных морозов следует ждать во второй декаде декабря.

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