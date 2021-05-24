Сегодня столицу накроют дожди / Фото УНИАН
В понедельник, 24 мая, в столице ожидается небольшая облачность, ливень.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +9°.
Весь день будет небольшая облачность, до вечера может идти дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 6 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Народные приметы 24 мая
24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".
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