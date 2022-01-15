Осадки ожидаются на северо-востоке и востоке Украины, а на западе и юге будет много солнца.

Сегодня в Украине станет чуть прохладнее, по сравнению с пятницей. Практически по всей стране температура будет колебаться в пределах -1°...+1°, лишь на юге традиционно будет немного теплее. Осадки смешанной фазы ожидаются на востоке и северо-востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня порадует зимнее солнышко. Здесь ожидается переменная облачность. Температура в течение дня будет колебаться от -1° до +1°, лишь на Закарпатье будет прохладнее - до -2°...-4° днем.

На севере Украины сегодня будет пасмурно. В черниговской области ожидается мокрый снег с дождем. В Сумской области температура днем будет от -2° до -4°, ожидается небольшой снег, а на остальной территории - от -1° до +1°.

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В центральных областях погода будет такой же. Здесь небо будет затянуто облаками, а дневная температура ожидается на уровне -1°...+1°.

На востоке Украины сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Днем, как и в остальных регионах будет -1°...+1°.

На юге сегодня будет теплее всего. Здесь плюсовая температура ожидается как днем, так и ночью. Столбики термометров покажут +2°...+4°. Осадки и пасмурная погода ожидаются лишь в Крыму. На остальной территории будет переменная облачность.

Напомним, ранее климатолог рассказала, какая погода будет летом 2022 года.

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