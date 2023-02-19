Ближайшая неделя будет деликатно намекать зиме, что пора собирать чемоданы.

Новая неделя принесет Украине небольшой мороз ночью и плюсовую температуру днем. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко в понедельник, 20 февраля, температура в стране местами днем будет достигать +8 градусов.

Ветер завтра будет северо-западный, западный, порывистый. Ночью и утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины. Ночью и утром преимущественно дождь - в южной части.

"Вечером в понедельник ожидается мокрый снег в западных областях, плюс Житомирщина, Винничина и Киевщина", — говорит синоптик.

Видео дня

В Киеве 20-го февраля в течение дня предполагается около +2...+ 4 градусов тепла. Большая часть суток- без осадков, а вечером появится мокрый снег.

Также Диденко спрогнозировала, каким будет начало марта в Украине:

"По предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях".

Прогноз на выходные от Погода УНИАН

В ближайшие выходные, 18 и 19 февраля, украинцев ждет мокрая погода. По всей стране ожидаются дожди и мокрый снег. В воскресенье осадки останутся лишь на западе, местами на севере, а также в Крыму и Винницкой области. Вместе с дождями придет и потепление. До конца недели температурные контрасты в Украине сгладятся - по всей стране будет +3...+10 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: