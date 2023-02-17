Осадки ожидаются по всей стране, в воскресенье их станет меньше.

В ближайшие выходные, 18 и 19 февраля, украинцев ждет мокрая погода. По всей стране ожидаются дожди и мокрый снег. В воскресенье осадки останутся лишь на западе, местами на севере, а такде в Крымы и Винницкой области. Вместе с дождями придет и потепление. К концу недели температурные контрасты в Украине сгладятся - по всей стране будет +3...+10 градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +8°, легкий дождь. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +4°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь. В воскресенье ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +3°...+10°, легкий дождь. В воскресенье температура будет +1°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +5°...+9°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -7°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+3°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье температура составит +1°...+4°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, 0°...+6°, сильный дождь. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, +4°...+7°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -7°, днем +3°, сильный снег с дождем. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -11°, днем +2°, снег. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -11°, днем 0°, снег. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +1°, днем +4°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем до +6°, небольшой дождь. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +5°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +3° ночью и +7° днем, дождь.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +8°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +2°...+6°, дождь.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода погода и ливень, до +6°. В воскресенье - пасмурно, +2°...+6°, дождь.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°, возможен небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, температура +7°...+13°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура -3°...+4°, ливень. В воскресенье - пасмурно, температура +2°...+6°, дождь.

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