31 января в Украине будет около нуля или небольшой "плюс" / фото pixabay

В последний день января в Украине будет в меру теплая погода, а часть страны засыплет снегом. Так, 31 января, на севере, востоке и местами в центральных областях нашей старны ожидаются осадки. При этом жителей большинства областей порадует зимнее солнце, так как будет преобладать небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°, снег.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем -1°.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.
  • В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.
  • В Тернополе 31 января ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
  • В Виннице сегодня будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Житомире в понедельник будет ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...0°, снег.
  • В Одессе 31 января - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +3°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
  • В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, снег.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -2°...+1°, небольшой снег.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, небольшой снег с дождем.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой снег с дождем.
Погода в Украине 31 января / фото УНИАН

Народные приметы на 31 января

31 января - Афанасия и Кирилла. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

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