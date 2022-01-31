31 января в Украине будет около нуля или небольшой "плюс" / фото pixabay
В последний день января в Украине будет в меру теплая погода, а часть страны засыплет снегом. Так, 31 января, на севере, востоке и местами в центральных областях нашей старны ожидаются осадки. При этом жителей большинства областей порадует зимнее солнце, так как будет преобладать небольшая облачность.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°, снег.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем -1°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.
- В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.
- В Тернополе 31 января ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
- В Виннице сегодня будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире в понедельник будет ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...0°, снег.
- В Одессе 31 января - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +3°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -2°...+1°, небольшой снег.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, небольшой снег с дождем.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой снег с дождем.
Погода в Украине 31 января / фото УНИАН
Народные приметы на 31 января
31 января - Афанасия и Кирилла. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.
Следите за новостями погоды в Telegram-канале Погода УНИАН.