23 января отмечается народный праздник - Григорий Летоуказатель. В этот день можно определить, каким будет летний период.

Сегодня отмечается церковный праздник 23 января - день памяти Григория Богослова, который жил в IV веке и считается одним из отцов православной церкви. Наш предки в этот день наблюдали за природой - считалось, что приметы на Григория Летоуказателя помогают узнать погоду на будущее лето.

Ранее мы составляли общий прогноз погоды на лето 2022.

Григорий Летоуказатель - народные поверья

Издавна славяне 23 января внимательно изучали погодные условия, природные явления и поведение животных. Кроме того, люди активно готовились к весенним работам - подготавливали инвентарь и перебирали зерно. Крупное откладывали в поле, чтобы потом высадить, а мелкое отправляли на мельницу - для производства муки.

Читайте также23 января: народный праздник и приметы, что нельзя делать сегодняНаши предки верили, что в этот день нужно обращаться к духу, который живет в стогах сена. Если относиться к нему бережно и с уважением, то он сохранит припасы в целости и сохранности, убережет от грызунов и насекомых. В благодарность духу хозяйки пекли каравай и оставляли его в сарае.

Человек, рожденный 23 января, будет счастливым. Обычно он наделен добродетелями, силой духа и воли, многими положительными качествами. Скорее всего, обладает крепким здоровьем.

Приметы 23 января

В народе появилось несколько поговорок на день Григория Летоуказателя:

"Деревья в инее - небо будет синее", "День долгим инеем рясен - летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь", "На Григория много снега - много будет хлеба".

Также стоит обращать внимание и на погодные приметы:

снег сухой - погода на летний период тоже будет сухой;

ясный день 23 января - лето будет засушливым и жарким;

небо безоблачное и ясное - весна наступит рано;

на Григория появилась первая капель - лето будет теплым;

иней на столбах - к плохому урожаю ржи и неудачной рыбалке.

Каким будет лето 2022 года - прогноз специалиста

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит:

На макромасштабные атмосферные процессы и условия погоды в 2022 году будут существенно влиять Эль-Ниньо, западные ветры в стратосфере в районе экватора и рост солнечной активности. Их влияние будет усиливаться, особенно во второй половине года и способствовать повышению температуры. Эти процессы усилят тенденцию к росту температуры, обусловленную парниковым эффектом, и как следствие, 2022 год может оказаться теплее 2021 и войти в пятерку самых теплых за последние сто лет.

Согласно данным метеорологического центра, весна 2022 года тоже будет теплой. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2°С выше, чем ее средние многолетние значения за последние тридцать лет. Такие аномалии температуры вероятно будут характерны для всех весенних месяцев. Аномально высокая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов.

Эксперт предупреждает:

Большую роль в макро масштабной циркуляции атмосферы в течение последних двух лет играла холодная фаза Южного колебания - Ла-Ниньо. Учитывая, что влияние ее на циркуляцию атмосферы в Северном полушарии все еще будет сохраняться, хотя и будет уменьшаться со временем, возможны кратковременные заливы арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут предопределять неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.

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