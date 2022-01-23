О том, что отмечает церковь сегодня и что категорически нельзя делать - читайте на УНИАН.

Григорий был младшим братом Василия Великого, получил прекрасное образование и даже был наставником красноречия. В 373 году получил сан епископа города Каппадокии, в 381 году был одним из главных деятелей II Вселенского Собора. Всю свою жизнь Григорий ревностно защищал православные догматы, читал проповеди и был великодушным отцом для своей паствы. Отличался трудолюбием, терпимостью и милосердием.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 23 января - Григорий Летоуказатель.

Православный праздник 23 января - день памяти Феофана Затворника

Святитель Феофан (Георгий Васильевич Говоров) родился в Орловской губернии в 1815 году. Учился в Киевской Духовной академии, там же был рукоположен в иеромонахи. С 1844 году стал преподавать в Санкт-Петербургской Духовной академии, затем стал ее ректором.

Читайте такжеИменинники 23 января: как назвать ребенка и у кого сегодня имениныВ 1866 году по собственному желанию ушел на покой в Тамбовскую пустыню, где после Пасхи 1872 года принял затворнический образ жизни. Все свое время посвящал трудам и молитве, всего провел в отшельничестве 28 лет. За всю жизнь написал около 60 духовных произведений, большинство из них создал как раз в период затворничества.

Мирно скончался в 1894 году, наследники святителя Феофана до сих пор воспринимают его труды как руководство в духовной жизни.

Приметы 23 января

иней на деревьях - лето будет сырым и холодным;

дует ветер с юга - в летний период ожидайте частые грозы;

какая погода сегодня - такой она будет и в октябре;

небо безоблачное и ясное - весна наступит рано.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, в этот день запрещается выносить мусор - можно ненароком лишиться счастья. Также не рекомендуется хвастаться своими достижениями - потеряете все. Воздержитесь от использования бумаги или бумажных салфеток, иначе в семье будут ссоры.

Что можно делать 23 января

Наши предки в эту дату постепенно готовились к весенним работам - проверяли закрома и перебирали зерно. Существует поверье - если 23 января приготовить мясное блюдо и съесть его всей семьей, то весь год ни в чем нуждаться не будете. Хлебные крошки со стола нельзя смахивать рукой - такое действие привлечет болезни к человеку.

Вас также могут заинтересовать новости: