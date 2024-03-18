За 3 месяца это уже четвертое извержение.

Мощные потоки лавы из вулкана охватили часть исландского полуострова Рейкьянес, пишет Independent.

По данным издания, извержение началось поздно вечером в субботу, 16 марта. Тогда вулкан выпустил в ночное небо светящиеся оранжевые струи лавы.

Фонтаны расплавленной породы взлетали из трещины длиной 3 км, а лава текла в нескольких сотнях метров от города Гриндавик, который был впервые эвакуирован в ноябре. Ранее тут были построены оборонительные барьеры, чтобы не допустить затопления главной дороги вдоль южного побережья полуострова.

Как сообщается, это уже четвертое извержение за последние месяцы.

О нарушениях рейсов не сообщалось, но сотни людей пришлось эвакуировать из термального курорта Голубая лагуна.

Вулканы в Исландии

Вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться в ноябре 2023 года. Тогда подземные толчки привели к трещинам в грунте в Гриндавике и его окрестностях. Из-за этого пришлось эвакуировать почти 4000 человек. С тех пор вулкан то затихает, то начинает извергаться с новой силой, испуская потоки лавы.

Отметим, что Исландия расположена над горячей вулканической точкой в Северной Атлантике, извержения в стране происходят в среднем каждые четыре-пять лет.

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