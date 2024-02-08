Трещина открылась практически в том же месте, где произошло извержение в декабре.

В Исландии второй раз в текущем году начал извергаться вулкан около города Гриндавик. Как сообщает Іndependent, это уже третье извержение за последние два месяца.

Метеорологическое бюро Исландии сообщило, что в юго-западной части страны происходит извержение вулкана из трехкилометровой трещины к северу от Гриндавика.

Как сообщается, извержение вулкана Силингарфелл началось сегодня в 6 утра по местному времени, вскоре после интенсивного всплеска сейсмической активности. Новое извержение произошло примерно в том же месте, что и предыдущее в декабре.

Близлежащий термальный курорт Голубая лагуна, одна из крупнейших туристических достопримечательностей Исландии, закрыли после начала извержения, а гостей эвакуировали в отели.

Вулканы в Исландии

В Исландии, расположенной над горячей вулканической точкой в Северной Атлантике, извержения происходят в среднем каждые четыре-пять лет.

Самым разрушительным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьядлайокудль в 2010 году, которое выбросило огромные облака пепла в атмосферу и привело к повсеместному закрытию воздушного пространства над Европой.

Напомним, что сейсмическая активность на полуострове Рейкьянес впервые была замечена в начале ноября 2023 года. Тогда подземные толчки привели к трещинам в грунте в Гриндавике и его окрестностях. Из-за этого пришлось эвакуировать почти 4000 человек.

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