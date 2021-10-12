Накануне конус вулкана рухнул, выпустив новый поток лавы.

На Канарах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Накануне конус вулкана рухнул, выпустив новый поток лавы.

Об этом сообщает Gizmodo.

Как сообщается, за последние дни извержение вулкана усилилось. Конус вулкана, извергающегося на одном из Канарских островов, частично обрушился, в результате чего камни размером с трехэтажные здания рухнули с холма.

По данным CNN, лава, текущая из вулкана, вызвала пожар на цементном заводе. из-за опасности газа и дыма, исходящих от пожара, власти приказали изолироваться более 2500 человек.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма, которая относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

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За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

Северная сторона вулкана КумбреВьеха обвалилась, что привело к еще более быстрого и мощного извержения.

По последним данным, лава уничтожила 591 гектар сельскохозяйственных угодий. Разрушено около 1200 зданий на острове.

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Автор: Екатерина Лиманская