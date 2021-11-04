На данный момент пропавшими без вести считаются от 15 до 20 человек.

По меньшей мере 11 человек погибли в результате оползня в провинции Нарино на западе Колумбии, еще десятки пострадали или пропали без вести.

Об этом сообщает Aljazeera.

По данным агентства, оползень произошел после проливных дождей в сельском городке Маллама.

Как сообщается, по меньшей мере 10 человек были ранены и от 15 до 20 человек считаются пропавшими без вести.

В результате были разрушены два здания.

Отмечается, что оползни - обычное явление в горной Колумбии, особенно в сезон дождей.

Так, в 2017 году более 200 человек погибли в результате оползней, вызванных проливными дождями, в городе Мокоа в соседней провинции Путумайо.

Напомним, по меньшей мере 43 человека погибли и еще 30 пропали без вести после трех дней сильных дождей, вызвавших оползни и внезапные наводнения в Непале. Более двух десятков человек получили ранения и проходят лечение в местных больницах.

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Автор: Екатерина Лиманская