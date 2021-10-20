По прогнозам, в ближайшие дни в стране ожидаются еще более сильные дожди.

В Непале от наводнений и оползней погибли не менее 43 человек.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, по меньшей мере 43 человека погибли и еще 30 пропали без вести после трех дней сильных дождей, вызвавших оползни и внезапные наводнения в Непале.

Более двух десятков человек получили ранения и проходят лечение в местных больницах.

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По данным агентства, из-за наводнения одна из деревень оказалась отрезанной. Десятки человек уже несколько дней не могут дождаться помощи спасателей.

Власти предупредили, что в ближайшие несколько дней выпадет еще больше осадков.

В частности, в прогнозе на ближайшие два дня говорится, что в восточных горных районах "возможны сильные дожди в некоторых местах и ​​легкий или умеренный снегопад".

Отметим, что в период сезона дождей, который обычно длится с середины июня по сентябрь каждый год, в Непале часто случаются внезапные наводнения и оползни.

Напомним, в соседней с Непалом Индии также продолжаются сильные дожди. Проливные дожди и оползни разрушают дороги и дома, многие города и деревни оказались отрезанными.

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Автор: Екатерина Лиманская