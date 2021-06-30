Самыми высокими завтра ожидается градусы на юге и востоке Украины.

Июль в Украине начнется дождями, грозами и температурой воздуха +26...+32 градуса.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 1 июля в Украине во время ливней и гроз возможны шквалистое усиление ветра и град.

"Самыми высокими завтра ожидается градусы на юге и востоке Украины, +29...+33, а самыми низкими - на западе, +24...+29 градусов. В большинстве областей в четверг предполагается +26...+30 градусов", - рассказала синоптик.

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По ее словам, в Киеве июль начнется периодическими ливнями с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха в столице ближайшей ночью +17...+20 градусов, завтра днем +27...+29 градусов.

"Июль идет с дождями и теплом!"- резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская