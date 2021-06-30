Первые несколько дней июля в Украине будут дождливыми.

Июль в Украине начнется неустойчивой атмосферой с кратковременными дождями, грозами, градом и шквалами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в следующие двое суток на большей части территории страны пройдут дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В ночные часы температура составит +14...+19 градусов, а днем +27...+33 градуса.

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Автор: Екатерина Лиманская