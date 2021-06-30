Начало июля в Украине будет дождливым / фото ua.depositphotos.com
Июль в Украине начнется неустойчивой атмосферой с кратковременными дождями, грозами, градом и шквалами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в следующие двое суток на большей части территории страны пройдут дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с.
В ночные часы температура составит +14...+19 градусов, а днем +27...+33 градуса.
Погода в Украине 1 июля / фото Укргидрометцентр
Погода в Украине 2 июля / фото Укргидрометцентр
Погода в Украине 3 июля / фото Укргидрометцентр
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