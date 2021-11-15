В результате землетрясения погиб один человек.

В воскресенье в южной иранской провинции Хормозган недалеко от портового города Бендер-Аббас произошло два сильных землетрясения силой 6,3 и 6,4 балла.

Об этом сообщает агентство MEHR.

По данным Сейсмологического центра Ирана, первое землетрясение произошло в 15:36. по местному времени в воскресенье на глубине 18 километров. Второе - через минуту, в 15:37 по местному времени на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось в нескольких городах на юге Ирана в провинции Хормозган, сообщил местный чиновник.

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По имеющимся данным, в районы, пострадавшие от землетрясения, отправлены спасательные бригады.

Землетрясения также ощущались в соседних провинциях Керман и Фарс.

По некоторым данным, толчки ощущались также в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии.

Один человек был объявлен погибшим в результате землетрясения, а число раненых увеличилось до 27. Пострадавшие, как сообщается, были госпитализированы.

В пострадавшем районе произошли перебои в подаче электроэнергии и сбои в системе электросвязи.

Напомним, в начале ноября Турцию всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера.

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Автор: Екатерина Лиманская