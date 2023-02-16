По данным синоптика Игоря Кибальчича, изменение погоды в Украине ожидается на выходных.

Сегодня и завтра в Украине сохранится холодная погода с ночными морозами, а на выходных по всей стране ожидается потепление, которое будет сопровождаться осадками и ветром. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

16 февраля, по данным синоптика, небольшой снег ожидается в восточной части страны. На остальной территории без осадков. В западных областях утром будут туманы.

Ветер ожидается переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в северных и восточных областях днем -7...-2 °С; на остальной территории Украины от -1 до +4.

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Погода на завтра

В пятницу, 17 февраля, в западных и местами центральных областях ожидаются осадки в виде снега и дождя. На остальной территории Украины сухо. Ветер ослабнет, его скорость составит 3-8 м/с.

"Температура воздуха ночью в восточных и северных областях -15...-10 °С, на остальной территории -5...0 °С. Днем воздух прогреется до -1. ..+4 °С, на севере Левобережья -6...-1 °С", - отметил синоптик.

Погода на выходные

"На выходные, 18-19 февраля, активизация циклонической деятельности над Скандинавским полуостровом и Балтийским морем приведет к ухудшению погоды по всей территории Украины: пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь. Ветер юго-западной четверти усилится до 15-20 м/с", - предупредил синоптик.

По его данным, температура воздуха существенно повысится до -1...+4 °С ночью и до +2...+7 °С днем. В западных и южных областях в дневные часы местами будет аж +8 ... +13 °С.

В Украине ожидается изменение погоды

О сложных погодных условиях также предупреждает народный синоптик Станислав Щедрин. По его данным, ухудшение погоды коснется всей Украины и будет держаться больше недели. В частности, до 23 февраля по всей стране, а особенно восточных и центральных областях ожидаются сложные погодные условия, связанные с активностью циклонов и их атмосферных фронтов.

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